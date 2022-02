Vescovi cercansi

Ma chi lo vuol fare il vescovo, oggi? Dio ce ne scampi. Sedi sempre più vacanti, presuli molto in là con l’età pensionabile, periodi di interregno che si prolungano. Si prenda Torino: l’arcivescovo Cesare Nosiglia ha 77 anni (due in più rispetto la soglia canonica in cui si presenta la lettera di dimissioni per raggiunti limiti d’età), il Papa gli ha concesso un biennio di proroga abbondantemente scaduto. Ogni settimana, lingue biforcute e spifferi di Palazzo suggeriscono che l’avvicendamento è imminente, sciorinando una lista di tre-quattro-cinque-sei candidati alla cattedra. Imminente da ottobre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE