L'umile e rocciosa certezza che pervade la vita di Joseph Ratzinger

Passione per la verità e amore per la libertà genuina hanno sempre guidato la vita del Papa emerito, anche nella burrasca di fatti orrendi di cui lo accusano

Una lettera, quella di Benedetto XVI in risposta alle accuse di aver “coperto” dei preti abusatori di minori, che è stata scritta da un uomo debole nel corpo e fragile nei sensi ma forte nell’animo e tenace nel pensiero. Un uomo di novantacinque anni che sente avvicinarsi il giorno in cui, attraversata “la porta oscura della morte” – così l’ha chiamata lui stesso – vedrà Dio “faccia a faccia”, con i suoi occhi, come dice Giobbe. E questa è la umile e rocciosa certezza che pervade tutta la lettera e la vita stessa di Joseph Ratzinger in questo momento. Di fronte alla propria morte nessuno può barare, perché da questo baratro ultimo, definitivo, ci salva solo la Verità della vita: Gesù Cristo. E a questa Verità, Benedetto ha affidato la sua difesa: il Signore “in quanto giudice, è al contempo mio avvocato (Paraclito)”.