Abramovic esquilina

L’artista si concede un bicchiere di rosso in piazza Dante. Concerti ad alta quota

Una signora in nero, capelli lunghi e occhiali scuri, ordina un bicchiere di vino rosso che ha lo stesso colore del suo lucidalabbra. È Marina Abramovic, reduce da un incontro pubblico con Hou Hanru. Parla con tutti, ma nessuno osa chiederle un selfie. Siamo a Casa Dante, nel cuore dell’Esquilino, il posto dove puoi incontrare chiunque, persino Massimo Cacciari, beccato lì con la giovane fidanzata molto prima del Green Pass e di Agamben. Mentre in Comune si dibatte sull’apertura del Parco di Tor Marancia, chi può, è scappato a prendere un po’ d’aria fresca in uno vero: il Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.