Arriva il vigile di quartiere: a metà tra un barista e un terapeuta

Un nucleo di nuovi agenti ascolterà i cittadini e i loro problemi, come assistenti sociali

A metà tra un terapeuta e un barista paziente, capace di ascoltare ogni giorno le lamentele degli avventori rassicurandoli e, quando necessario, battendogli una confortante pacca sulla spalla. A Roma è arrivata una nuova figura: il vigile di quartiere. La nuova mansione è stata presentata meroledì mattina con tanto di conferenza stampa e foto di rito in piazza del Campidoglio dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal capo della polizia locale di Roma Capitale Ugo Angeloni.

Il nuovo settore dei pizzardoni si chiamerà, senza esagerate circonlocuzioni burocratiche, “unità di ascolto”. Una prima sperimentazione è in realtà già partita nelle scorse settimane in tutti e quindici i municipi.