La guerra Zingaretti-Leonardo sugli hacker

Dopo l'attacco ai server del Lazio il governatore tira in ballo l'azienda: doveva difenderci. La replica: non è così

Si finisce pure a litigare. Mentre la rete informatica della regione Lazio è ancora completamente paralizzata. Tra l’ente guidato da Nicola Zingaretti e Leonardo, la principale società italiana nel settore della difesa e dell’aerospazio, è scontro. E anche questa è una cosa inedita. All’azienda non è piaciuto essere in qualche modo tirata in ballo nella vicenda dell’attacco informatico subito dalla regione. In mattinata l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato aveva replicato a chi accusava di non aver un sistema di protezione adeguato che “i livelli sono quelli standard, elevati e certificati. Il partner della sicurezza della Regione Lazio è da oltre due anni il gruppo Leonardo”.