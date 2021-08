Gli attacchi hacker non legittimano il sovranismo digitale

Non serve l’astronave della Morte Nera per mettere in ginocchio i servizi della Pubblica amministrazione nella seconda regione italiana. Finché l’informatica pubblica sarà una sorta di Bar di Guerre Stellari, il paese resterà il pianeta Tatooine della tecnologia digitale: semidesertico e popolato di bizzarre specie di personaggi improbabili e, soprattutto, del tutto inaffidabili.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE