Termini, la quiete dopo lo sparo. Ma il degrado non si ferma

Alla fine alla stazione Termini si è arrivati persino a sparare. Il video del poliziotto che apre il fuoco contro il ghanese che brandisce un coltellaccio ha fatto il giro di tv e web ed è diventato subito arma politica. #iostoconilpoliziotto, twitta Salvini in mattinata commentando l’indagine (partita d’ufficio) nei confronti dell’agente. Claudio, 36 anni, è un cameriere del bar di via Marsala di fronte al quale è avvenuto il fattaccio e non ha dubbi: “L’ho visto con i miei occhi, è stato bravissimo, quello mica si fermava, poteva prendere un passante e sgozzarlo. Erano due settimane che girava con un cacciavite in mano. Adesso, ci sono altri due con problemi mentali, ma non li bloccano, forse aspettano che ammazzino qualcuno”.

