Il tema sicurezza a destra funziona ancora? Parla Alessandro Campi

A pochi giorni dall’investitura a candidato sindaco del centrodestra, il professor Enrico Michetti, fortissimamente voluto da Fratelli d’Italia, ha dato fondo al lessico tradizionale di chi si presenta in quel campo: Roma non è il Far West — sicurezza, sicurezza, sicurezza. Ma funziona ancora, questo evergreen di alemanniana memoria (con aggiunta di martellamento salviniano), dopo che l’anno pandemico ha reso ancora più evidenti, in città, i vuoti nel campo dei servizi, per non dire della “monnezza” e del cosiddetto decoro?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni