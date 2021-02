Cento panchine per Roma, un crowdfunding

Saranno in plastica riciclata. L'iniziativa è stata lanciata da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, con lo scopo di finanziare, al contempo, due installazioni del Terzo Paradiso, l’opera-simbolo di Michelangelo Pistoletto

Dotare la città di Roma di un centinaio di panchine realizzate al cento per cento in plastica riciclata, da dislocare su tutto il tessuto urbano. Con lo scopo di finanziare, al contempo, due installazioni del Terzo Paradiso, l’opera-simbolo dell’artista biellese Michelangelo Pistoletto: una delle quali sarà collocata nel VI municipio, ad aprile, nell’ambito del Festival delle Periferie. Mentre l’altra a Villa Borghese, all’interno di Back to Nature (in programma a giugno). È l’obiettivo lanciato da Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, che a tal scopo ha organizzato una raccolta fondi: con 500 euro si può “adottare” una delle cento panchine, su cui potrà essere incisa una dedica di 150 caratteri o inserito un Qr code.

Ma sono previste anche contribuzioni condivise, di importo libero, raccolte attraverso un apposito crowdfunding. Entro il 31 marzo si punta a finalizzare la donazione delle prime 60, da regalare poi all’amministrazione capitolina, che ne dovrebbe curare l’allestimento, dopo aver scelto dove posizionarle. La centunesima panchina, invece, verrà estratta a sorte tra i mille possessori di biglietti che verranno venduti a un prezzo simbolico di un euro. Se non dovessero essere raggiunte le soglie prefissate, le varie somme verranno restituite. Il progetto è nato al Rebirth Forum Roma nel 2019, e punta a far propri alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile inclusi nell’agenda 2030 dell’Onu. Per saperne di più e contribuire si può visitare il sito 100panchineperroma.org.