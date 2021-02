Strano ma vero

Ci sono anche i fondi per la “Rivoluzione Tiburtina”. L’Assemblea capitolina ha approvato martedì l’ultimo maxi emendamento a bilancio previsionale dell’era Raggi (la prima almeno). Alla fine, dopo un lungo braccio di ferro e critiche durissime arrivate anche dai consiglieri di maggioranza, con un maxiemendamento sono stati aggiunti 15 milioni per la spesa corrente, 5 per coprire quei tagli al sociale che hanno portato sindacati e opposizioni a protestare per due giornate sotto palazzo Senatorio. Nel bilancio però ci sono anche gli investimenti. Per la precisione, 457 milioni in tre anni (2021-2023). Ci sono i fondi per i nuovi treni delle metro A e B e quelli inviati dal Mit per la promessa elettorale del 2016: la funivia Battistini-Casalotti. Ci sono soprattutto, circa 60 milioni per le infrastrutture, 24 per completare strade e opere in quello che sarà il futuro polo direzionale di Tiburtina-Pietralata. Una rivoluzione promessa ed evocata da anni, ma che stenta a rendersi visibile ai romani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni