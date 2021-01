Calabrese nominato vicesindaco di Roma al posto di Bergamo

La scelta della sindaca Raggi è ricaduta su un fedelissimo, già assessore ai Trasporti, accusato spesso di vicinanza con la famiglia d’ambulanti Tredicine

Roma. La sindaca Virginia Raggi ha presentato ieri all’Assemblea capitolina i nuovi assessori scelti per rimpiazzare il vice e delegato alla Cultura Luca Bergamo e l’assessore allo Sviluppo Economico Carlo Cafarotti. Al loro posto Lorenza Fruci e Andrea Coia. Mentre il ruolo di vicesindaco va a un fedelissimo: l’ex consigliere, già promosso assessore ai Trasporti, Pietro Calabrese. “Le vere urgenze sono il rilancio dell’economia e della coesione sociale. Sono certa che i nuovi assessori daranno ulteriore slancio alle politiche intraprese e al rilancio della nostra città”. “Con Pietro Calabrese – ha aggiunto la sindaca – ci lega un percorso lungo, mi ha aiutato da subito a sviluppare i punti del nostro programma e a vincere la sfide che stiamo portando avanti per Roma''.

Insomma, un rapporto sottolineato in antitesi a quello con Bergamo che ad agosto aveva criticato la scelta di Raggi di ricandidarsi. E Calabrese ha subito fatto capire di essere un buon soldato della “sua sindaca” che, ha detto “è il vero cambiamento della città e anche in giunta ha insegnato a tutti quella determinazione”. Coia, già presidente della commissione Commercio, accusato spesso di vicinanza con la famiglia d’ambulanti Tredicine, ha subito chiarito che non ama le insinuazioni: “Le mie risposte sono due: immediata querela e la promessa che il cambiamento non si ferma”.