Raggi vuole fare la candidata unica di Pd e M5s

“Atteggiamento francescano”, “patto strutturale”, “alleanza per Roma”. Le espressioni sono molteplici. Il campo semantico è quello della concordia, dell’unità. O, per dirla come la direbbe il senatore grillino Cioffi, “dell’amore sulla superficie della foglia”. Nel M5s capitolino, in ogni caso, in tanti sono convinti da tempo che anche Roma debba replicarsi l’alleanza giallorossa. La prima a pensarlo fu la capogruppo in Regione Lazio Roberta Lombardi. Adesso, a poco a poco, tutti stanno seguendo. Inutile dire che i nuovi equilibri nazionali, con il M5s e il Pd schierati a quadrato intorno al presidente Conte abbiano confortato ancor più questa idea.

