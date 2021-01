Cioffi, il grillino del glucosio: "Dovevo volare alto. Le scuole sono chiuse da più di un anno”

Ha scatenato i social, chiunque ha cercato di scoprire il significato delle sue parole. "Volevo spiegare di cosa è fatto un parlamentare, qual è la sua sostanza", ci dice il senatore

È l’uomo del glucosio. Colto, coltissimo. “Ho alzato il livello. A volte è necessario. Del resto, le scuole sono chiuse da più di un anno. Qualcuno doveva farlo”. Ha scatenato i social, chiunque ha cercato di scoprire il significato delle sue parole. Per alcuni, in contorsione semantica, ha superato perfino il maestro della “gommalacca” Franco Battiato. È il senatore Andrea Cioffi del M5S, autore di un intervento siderale. Lisergico. È a sostegno del premier Conte.

Le origini, come è nato? Quando l’ha scritto?

Ho riflettuto molto in questi giorni. Io conosco il paese reale. Io so cosa ci sta fuori. Il so qual è la vera missione del M5S.

Ma insomma che c’azzecca il glucosio con il Recovery fund? Con la fiducia?

Volevo spiegare di cosa è fatto un parlamentare. Qual è la sostanza del parlamentare. Cosa ci muove, ci anima?

Ha preso la scena, quasi quanto il senatore Lelio Ciampolillo. Con il Var analizziamo i passaggi cioffeschi.

Io ho studiato. Volevo volare alto. Se non ora quando? Mi rivolgevo a chi mi seguiva da casa. Avevo il compito di stupire.

Non c’è dubbio.

Ecco, io sono felice. Non so se mi sono fatto capire.

I messaggi che ha ricevuto. Giuseppe Conte l’ha ringraziata?

Non ho messaggi di Conte, ma ho ricevuto un fiume di apprezzamenti.

Nicola Morra dice che è stato frainteso e che ieri, in un’intervista, non voleva dire apoplettico ma aponico. (Boh). Non rischiate l’oscurità, il barocchismo? Ormai parlare come intellettuali della magna Grecia. Siete “intellettuali finissimi” (cit Conte su Nencini)?

Ci sono momenti della storia in cui il compito di un senatore è sfidare, innovare il linguaggio. Credo di esserci riuscito. Che ne dite?