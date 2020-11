Festival e concerti online. È quasi lockdown

"Gli abiti non sono fossili e quelli dei film di Pasolini sono per me una scarica elettrica, dei veri e propri monumenti", ci dice Tilda Swinton via Zoom. Non possiamo andare a teatro, al cinema o a un evento, ma almeno ci resta l’online. Dalla verde Scozia che ci fa vedere dalla finestra, la migliore amica di Luca Guadagnino ci parla della mostra “Romaison” all’Ara Pacis, ma soprattutto della performance “Embodying Pasolini” che interpreterà il prossimo anno al Mattatoio di Testaccio.

