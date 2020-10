Un anno dopo il Sinodo, i tradizionalisti hanno messo all'angolo il Papa

L'assemblea dello scorso anno in Amazzonia avrà anche aperto nuove strade, ma ai suoi proponenti non è andato giù il finale: manca ancora un documento

Sarà anche vero che il Sinodo amazzonico ha avviato processi non chiudendo la porta alle richieste più ardite (viri probati, diaconesse, rito proprio delle regioni sudamericane, eccetera), ma a un anno di distanza dalla sua conclusione i maggiori sostenitori della svolta non hanno ancora digerito il documento finale. Paolo Suess, tedesco trapiantato dal 1966 in Brasile, teologo che criticò aspramente il discorso di Benedetto XVI ad Aparecida (2007) – “Non abbiamo il diritto di fare proselitismo, sminuire una religione piuttosto che un’altra o invogliare alle conversioni. Il popolo deve decidere quale sia la migliore religione per questo momento storico” – è arrabbiato.

Pubblicità

Pubblicità