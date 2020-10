Al Papa piace la Raggi

“Questa è una donna forte e combattiva. E ha anche un figlio bellissimo”. Martedì pomeriggio, il Papa ha presentato con queste parole Virginia Raggi al suo “fratello” Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli. L’incontro è avvenuto in piazza del Campidoglio, sotto alla Lupa, davanti alla lunga scalinata dell’antica basilica di Santa Maria in Aracoeli. Parole piene di affetto e stima, quelle del pontefice nei confronti della sindaca grillina, che hanno confermato ciò che tutti sanno in Comune e Oltretevere. Ma che, vista la solennità del contesto, hanno lasciato il segno. Alla preghiera per la pace hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il governatore Nicola Zingaretti e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Anche Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, quando ha incrociato Raggi l’ha spronata: “Avanti, sindaca, avanti”. Piccoli aneddoti rivelatori che in Campidoglio conservano con gelosia e senza volerli particolarmente ostentare. Tuttavia si susseguono e si sedimentano.

