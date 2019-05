Per Luca Bergamo "l'alleanza tra M5s e Lega non funziona più”

Roma. “Credo proprio che adesso il Movimento cinque stelle debba voltare lo sguardo da un’altra parte. So che non spetta a me dirlo. Ma deve partire un confronto, sia dentro il Movimento sia dentro il Pd”. E le parole che consegna al Foglio, nelle ore di massimo tramestio dentro al governo legastellato, dopo le elezioni che anche a Roma hanno segnato l’arrembanza della Lega vittoriosa, sono una piccola bomba. A parlare con il Foglio è Luca Bergamo, cinquantasette anni, vicesindaco...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.