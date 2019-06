I mondiali di calcio femminile possono essere una sfida impari

Gli Stati Uniti hanno vinto 13 a 0 contro la Thailandia nella prima partita del girone, conquistando la vittoria con il più ampio margine nella storia del mondiale femminile. La nazionale statunitense, una delle favorite per la vittoria finale, era già in vantaggio di tre gol dopo i primi 32 minuti e ha segnato nove reti nel secondo tempo. Alex Morgan ha segnato cinque gol, diventando capocannoniere del torneo, e Rose Lavelle e Samantha Mewis ne hanno segnati due a testa. La squadra allenata da Jillian Ellis punta ad arrivare in finale per la terza volta consecutiva e vincere il secondo titolo di fila dopo il trionfo in Canada nel 2015. Tuttavia, secondo gli esperti la Francia, l'Olanda e l'Inghilterra sono delle concorrenti per la vittoria finale.