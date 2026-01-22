Le sragioni contro il Mercosur

I consumatori europei, ignorantissimi di agronomia come si ritrovano, sognano alta qualità e prezzi bassi, senza fitofarmaci e senza Ogm. L’Ue ha fatto credere che un simile paese dei balocchi sia possibile e sostenibile. Ma Bio, Eco, Green sono paroline magiche

Ci sono sicuramente delle ragioni contro il Mercosur, io però sento soprattutto sragioni. Alla radio ho ascoltato il presidente di un’associazione invocare clausole di salvaguardia – un accordo di libero scambio non troppo libero – accusando gli agricoltori sudamericani di slealtà: a differenza di noi utilizzano fitofarmaci! Mi sarebbe piaciuto intervenire: ma tu, quando ti ammali, le medicine non le prendi? E le povere piante vuoi lasciarle morire? I consumatori europei, ignorantissimi di agronomia come si ritrovano, sognano alta qualità e prezzi bassi, il tutto senza fitofarmaci e ovviamente senza Ogm.

L’Unione europea ha fatto credere che un simile paese dei balocchi sia possibile e, per usare la loro retorica, sostenibile. Pertanto le masse decerebrate incolpano degli alti prezzi la rapacità dei supermercati e non la propria stupidità, l’aver creduto alle paroline magiche Bio, Eco, Green, all’esistenza di campi miracolosi in cui le piante non si ammalano mai, oppure guariscono quando il contadino le accarezza e dice abracadabra.