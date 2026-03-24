Hanno vinto le assistenti sociali, lo statalismo, il cattocomunismo, i vescovi della CEI, Magistratura Democratica, gli adoratori del vitello di carta (costituzionale), ma non dovete disperare, anzi. Il tempo è dalla vostra parte

Bambini del Bosco, avete perso il referendum. In questa primavera così autunnale, così fredda e livida, hanno vinto le assistenti sociali, lo statalismo, il cattocomunismo, i vescovi della CEI, Magistratura Democratica, gli adoratori del vitello di carta (costituzionale), ma non dovete disperare, anzi. Il tempo è dalla vostra parte, non possono mica darvi l’ergastolo, arriverà il giorno in cui sarete liberi. E sarà una primavera vera. Come ha scritto Orwell “le bugie fluiscono dagli altoparlanti ma la Terra ancora gira intorno al Sole”. I burocrati, che pure vorrebbero bloccare tutto, non riescono a impedire il susseguirsi delle stagioni. Un popolo può essere incapace di rinnovarsi ma la natura rifiorisce sempre. La risalita della linfa nelle piante non ha bisogno di essere approvata dall’Associazione Nazionale Magistrati. Il vostro bosco vi aspetta, Bambini del Bosco, e quando uscirete sarà più fitto di prima.