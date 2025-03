Un verso di Bianconi contro le agghiaccianti sculture in piazza a Firenze

Già a Milano, nel 2022, era comparsa una statua di Giannelli appoggiata all'Arco della Pace. Ora Firenze. Ma il problema non è la lunghezza del curriculum dello scultore, bensì la reverenza che si deve alla bellezza e che dovrebbe impedire ogni inserimento parassitario

Santa è la bellezza. Non si usino contro le nuove agghiaccianti sculture collocate in due celeberrime piazze di Firenze, piazza del Duomo e piazza San Lorenzo, le argomentazioni burocratiche e castali avanzate dai critici d’arte: il curriculum dello scultore non è abbastanza lungo! Nessuno di noi ne ha mai scritto! Doveva essere approvato da un comitato di laureati! Si ripeta invece il verso composto e cantato da Francesco Bianconi dei Baustelle, gruppo fra l’altro toscano: “Santa è la bellezza”. Parole che Sant’Agostino avrebbe condiviso, e pure Baudelaire a cui è dedicata la canzone da cui sono tratte. Se santa è la bellezza in generale, santissima è la bellezza di Santa Maria del Fiore e di San Lorenzo, opera di Arnolfo, Giotto, Brunelleschi, Michelangelo, e dello Spirito Santo che in quei secoli a Firenze soffiava fortissimo. Di fronte a una bellezza simile l’unico atteggiamento possibile è la riverenza, il sacrale rispetto, e dunque l’astensione da ogni inserimento parassitario, da qualsivoglia molestia estetica contemporanea, anche se con lungo curriculum. E ci si rassegni al fatto che un cantante ispirato può capirlo meglio di un critico patentato.