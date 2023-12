Recitare l'underground. Baustelle e Contessa insieme, ma solo su vinile

Nascosta tra i tormentoni annunciati per spolpare il mercato natalizio, è spuntata negli ultimi giorni una di quelle sorprese brillantemente capaci di sovvertire la partita. Si parla del risultato di una collaborazione che si annuncia promettente già per i nomi che coinvolge, ovvero Nicolò Contessa alias “I Cani” e i Baustelle guidati da Francesco Bianconi, il tutto sotto forma di un vinile nero e senza etichetta, tirato in un numero limitato di copie (1.000), disponibile solo in pochi negozi e non ascoltabile sulle piattaforme di streaming. Quindi un episodio di anti condivisione orizzontale del proprio lavoro, vuoi per snobismo culturale, vuoi per divertimento, vuoi per celebrazione del tempo in cui la musica era un bene prezioso proprio in quanto non immediatamente accessibile. Suggerendo ai curiosi che le canzoni in questione sono comunque già reperibili online, a cominciare da YouTube, questa piacevole provocazione rivela poi dei contenuti abbastanza preziosi da giustificare l’eventuale caccia all’oggetto di culto, perché in fondo di questo si sta parlando, del reperto emotivo legato a un entusiasmo pressoché scomparso, quello di assicurarci un oggetto sonoro fonte di piacere e riflessioni, tangibile e tutto per noi.

