Una pala d'altare per capire che l'Unità d'Italia è stata profanazione e svendita

Nel Duomo di Portogruaro colpisce una pittura: è una copia della “Incredulità di San Tommaso” di Cima da Conegliano, venduta nel 1870 alla National Gallery di Londra. Subito dopo l’annessione del Veneto al regno sabaudo

Meglio della storia, meglio ancora della storia dell’arte, la storia delle opere d’arte. Dove una didascalia può sostituire efficacemente un’enciclopedia. Entro nel Duomo di Portogruaro alla ricerca di una certa scultura. La trovo, la studio, la fotografo, poi però, uscendo, mi colpisce una pittura, una bella pala d’altare dall’impianto cinquecentesco ma dai colori più nuovi. Mi avvicino per leggere la targhetta. E’ una copia della “Incredulità di San Tommaso” di Cima da Conegliano, venduta nel 1870 alla National Gallery di Londra. Mi stropiccio gli occhi: una grande opera sacra del grande Cima da Conegliano, custodita in un duomo veneto, alienata a un museo inglese. Subito dopo l’annessione del Veneto al regno sabaudo. I podcast di Barbero richiedono ascolti di ore, la targhetta di Portogruaro si legge in pochi secondi, ti fa capire subito cos’è stata l’Unità d’Italia: profanazione e svendita.