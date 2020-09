Il Foglio e l'Unità d'Italia

Dall'epifania di Cadorna, che si accorge del disastro romano, a tutto quello che a scuola non vi hanno raccontato su Garibaldi. Un viaggio nella storia del nostro paese e in quella del nostro quotidiano

Ci mise poco, il generale Cadorna, a capire che più che la capitale aveva acchiappato una bella rogna. A Roma trovò 226 mila abitanti, di cui metà campava con l’elemosina del Papa Re, mucchi di ruderi e catapecchie, anticagliari e monnezza

La cosa bella del Risorgimento, quello vero, quello delle cantate, è che non ha tutte quelle nebbie tipo: democrazia, Costituzione e federalismo. Meno che mai le aspirazioni riformistiche. L’Italia pensata così però non esiste, forse è esistita. Meglio farsi una bella cantata. E non scoperchiare più tombe

Molti definiscono con urla formidabili il carattere della bella nazione a seconda di gusti, costumi e immaginazione. Ma oltre all’immagine individuale di mascherine tricolore e governi di mille sfumature, chi è Italia? L’abbiamo mai immaginata?