San Matteo Salvini, proteggici dagli autovelox

Chi abita in città non può capire quanto noi automobilisti di provincia venissimo taglieggiati. Le multe non significano sicurezza, ma agguato e rapina

San Matteo non Evangelista e dunque San Matteo Leghista, San Matteo Salvini, ovunque proteggici ma soprattutto sulle superstrade, sulle tangenziali e sulle provinciali dove fino a ieri noi automobilisti venivamo taglieggiati dagli autovelox. Noi automobilisti per l’appunto di provincia. Non può capire il decreto Salvini oggi sulla Gazzetta Ufficiale chi vive in una grande città, chi si sposta in metropolitana, tram, taxi, monopattino… Così come, l’altro giorno, non poteva capire i nostri sentimenti per Fleximan, il Robin Hood veneto che toglieva ai Comuni per dare ai lavoratori della strada… San Matteo Salvini, a lodarti non è un amante della velocità, al contrario, sono uomo assai prudente se non pauroso, guidatore di una Fiat 500L a benzina che testimonia la celestiale bontà del tuo decreto (nonostante non vada nemmeno a spingerla ci ho preso non so quante multe incappando in autovelox che non significavano sicurezza, come teorizzato dai nemici della libertà di movimento, bensì agguato e rapina).