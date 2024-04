I programmi animaleschi utili a soddisfare gli istinti della plebe

"Belve" piace a molti perché molti sono i pagani. Ma io non apprezzo esser messo in difficoltà: prego di essere intervistato da una fata

Pare che “Belve” piaccia a molti. Perché sono molti i pagani. Solo un pagano può apprezzare le ostentazioni di ferocia. E quello di Francesca Fagnani non è il solo programma animalesco, ce n’è un altro dal titolo non meno ferino, “Le iene”. Sono troppo cristiano per non sapere che questa ostentata disumanità serve a soddisfare gli istinti della plebe, la stessa che al circo si eccitava coi leoni e i gladiatori. E’ possibile che le interviste della Fagnani siano meno sanguinolente di premesse e promesse, non so, ma a me basta il titolo zannuto per starne lontano. Mi danno un fastidio terribile le interviste incalzanti, le domande che vogliono essere imbarazzanti. “Non fare a nessuno ciò che non piace a te” (Tobia 4,15). A me non piace essere messo in difficoltà, non piace mettere qualcuno in difficoltà, non piace vedere qualcuno messo in difficoltà. Prego di essere intervistato da una fata.