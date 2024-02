La grande iniziativa del bonus per i neonati di nome Eustachio

Una cosa simile sarebbe utile in tutta Italia. Lasciando perdere le polemiche da parte dei nemici della patria e del patrimonio morale e materiale

Sant’Eustachio, compatrono di Matera, lo sai che sono di Potenza e dunque ti frequento poco, per le note (in regione) rivalità infralucane. Tuttavia prego per l’iniziativa dell’associazione cattolica che offrirà un bonus ai neonati di nome Eustachio: “Proponiamo a tutti i ragazzi materani che diventeranno genitori nel 2024 e che vorranno chiamare il proprio figlio Eustachio un piccolo contributo economico. Un piccolo gesto per ringraziarli della volontà di perpetuare il nome del nostro santo patrono”. Dovrebbero fare qualcosa di simile anche a Potenza per rilanciare Gerardo, a Pescara per Cetteo, a Bologna per Petronio, a Reggio Emilia per Prospero, a Milano per Ambrogio... Non potevano mancare le polemiche da parte dei nemici della patria, dilapidatori di quel patrimonio morale e al contempo materiale che è la tradizione. Gente che se il primo nome all’anagrafe diventasse Mohamed non troverebbe niente da ridire. Sant’Eustachio, illumina qualche genitore!