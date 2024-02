Quest'anno anche sovrapposto al Mercoledì delle ceneri. Il santo decapitato una seconda e terza volta

San Valentino vescovo e martire, cosa ti hanno fatto! Quando ti hanno trasformato nel patrono delle coppiette ti hanno decapitato una seconda volta. E quest’anno ecco la terza: disgraziatamente la tua festa viene a sovrapporsi al Mercoledì delle Ceneri e così in un giorno di digiuno e astinenza sarà tutta una cena in tuo nome. San Valentino tradito, rovesciato, degradato. Dal rosso del tuo sangue al rosa degli insopportabili cuoricini. Dall’eterno della fede al transeunte dell’amore purchessia. C’è pure il “Vademecum del regalo perfetto per San Valentino in farmacia”: “Sex toys, divertimento e risate”... Risate, dicono. E così tradiscono, rovesciano, degradano anche l’amore fisico, che invece è cosa serissima. San Valentino vescovo e martire, cosa ti hanno fatto, cosa ci hanno fatto! E’ un martirio dello spirito questo Mercoledì dei Cuori: va bene essere cenere ma essere cenere in una civiltà incenerita è troppo.