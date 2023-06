Il ciliegio che respinge le piante infestanti cinesi è il miracolo che ci serve

Un lettore mi ha scritto per dirmi che vicino a casa sua gli ailanti invasori sono in ritirata, anzi in rovinosa rotta. Grazie ai ciliegi nostrani. E se dovesse accadere qualcosa di simile agli italiani in crollo demografico?

Sia vera la notizia del ciliegio anti-ailanto. Un lettore, conoscendo i miei sentimenti autoctonisti, mi ha scritto per dirmi che vicino a casa sua gli ailanti invasori sono in ritirata, anzi in rovinosa rotta. Grazie ai ciliegi nostrani. Mai avrei detto che un alberello di aspetto delicato come il ciliegio potesse prevalere sugli alberi infestanti arrivati dalla Cina, dotati di radici velenose con cui sono soliti soffocare la concorrenza vegetale. E invece l’amico lettore ha visto proprio i ciliegi dai frutti deliziosi circondare gli ailanti ed espellerli dal panorama. C’è speranza, dunque: non sempre le popolazioni locali soccombono come da pronostico. Chiunque abbia letto su queste pagine lo statistico Roberto Volpi sa da tempo che gli italiani, causa crollo demografico, nel medio periodo saranno estinti o travolti. Ma non esistono solo le statistiche, esistono anche i miracoli. Esistono i ciliegi.