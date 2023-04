Un segno di speranza: la porta di un bagno con scritto "Signori"

Anni fa non sarebbe stata rimarchevole ma oggi dà un brivido di piacere l’affermazione, a lettere in rilievo, che i sessi sono due: quello dei Signori e quello delle Signore

Perfino la porta di un bagno può dare speranza. “Questa foto è meravigliosa, mi dà speranza” ha detto l’amica Donatella quando ha visto la mia foto della porta del bagno del De Russie. Una porta su cui c’è scritto “Signori”. Tutto qui. Anni fa non sarebbe stata significativa ma oggi dà conforto vedere una scritta in italiano, e senza traduzioni, sulla porta del bagno di un grande albergo cosmopolita fin dal nome. Anni fa non sarebbe stata rimarchevole ma oggi dà un brivido di piacere l’affermazione, a lettere in rilievo, che i sessi sono due: quello dei Signori, il mio, e quello delle Signore. Allora mi sono ricordato di Chesterton, della sua profezia sulla realtà aggredita dall’ideologia: “Fuochi verranno accesi per testimoniare che due più due fa quattro”. Prego di tornare a bere Negroni al De Russie, per testimoniare di essere un Signore (persona dotata di pisello che quando deve fare pipì entra nel bagno riservato ai Signori).