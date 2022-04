La lezione del grande Musk è fare soldi vendendo ai conformisti

Da anarcolibertario si rivolge agli illiberali: perché i libertari sono quattro gatti, un mercato inesistente, mentre gli illiberali sono miliardi, un mercato fantastico

Che possa mettere in pratica la lezione del grande maestro Elon Musk. Il fondatore della Tesla è come me un amante della libertà ma a differenza di me è riuscito a far soldi, rivolgendosi agli illiberali: perché i libertari sono quattro gatti, un mercato inesistente, mentre gli illiberali sono miliardi, un mercato fantastico. La sua è la storia di un anarcolibertario divenuto ricchissimo vendendo macchine bruttarelle, dispendiose e disfunzionali a benestanti ambientalisti, perciò divietisti e statalisti. Un po’ la stessa gente oggi turbata dalla possibilità che Musk riporti nel mondo un minimo di libertà di espressione... Che possa mettere in pratica la lezione del grande maestro Elon Musk: vendere a dei perfetti conformisti l’illusione di essere diversi e superiori.