Ora che le acque si calmano, gli occhiali da sole giusti servono per continuare coi brividi

Voglio una vita spericolata, in questi due anni ce l’ho avuta eccome ma adesso corro meno pericoli di multe e dunque per continuare coi brividi mi sono comprato i Persol Steve McQueen. Da un giovane ottico vecchio stile, pragmatico, che non mi ha chiesto il green pass, soltanto i soldi. Ho pagato in contanti, sapete, il denaro fisico, le banconote che i covidomani non toccano temendo il contagio… I 714 Steve McQueen hanno l’iconica forma a goccia, le lenti blu da sole, la freccia sulla stanghetta e soprattutto un ponte a chiave, metallico, molto cattivo e intonato alle mie cinture borchiate esagerate. “Richiede dieci passaggi produttivi extra rispetto ai modelli standard”: ottimo! Più lavoro per le maestranze Luxottica! Sono occhiali di lusso che danno uno stimolo all’economia anche mia personale: più spendo e più sono spinto a guadagnare… Purtroppo non ho un Roxy Bar nelle vicinanze ma per battezzarli basta un bar qualsiasi: un whisky con molto ghiaccio, grazie.