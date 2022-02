Lode agli industriali veneti che sostengono la maternità

Roberto Brazzale ha dato vita a "Benvenuta Cicogna", gruppo informale di aziende, vicentine e non sol: c’è "chi eroga una mensilità, chi paga l’asilo o la baby sitter, chi garantisce orari flessibili". Ora aspettiamo il politico che sposti i soldi del contribuente dai fannulloni alle mamme

Siano lodati Adamo Smith e Roberto Brazzale. L’economista scozzese ha spiegato come l’impresa, che nasce per motivi egoistici, finisca col produrre benessere collettivo. L’industriale veneto ha dimostrato che quella smithiana non è una teoria ma una realtà, e una realtà immediatamente comprensibile, dando vita a “Benvenuta Cicogna”, gruppo informale di aziende, vicentine e non solo, aventi il sostegno della maternità come obiettivo comune. Brazzale me ne aveva parlato ma sono molto distratto, penso sempre a profumi e balocchi, bottiglie e cravatte: ho capito valore e dimensioni dell’iniziativa leggendone sul Giornale di Vicenza. Ogni azienda è libera di agire come meglio crede, c’è “chi eroga una mensilità, chi paga l’asilo o la baby sitter, chi garantisce orari flessibili”. I risultati fanno sperare, sono nati tanti bambini… Brazzale fa presente che “sostenere la maternità con tre anni di congedo costerebbe allo stato 8 miliardi l’anno, meno di quanto si spende per il reddito di cittadinanza”. Siano lodati Adamo Smith e Roberto Brazzale, sia santificato il politico che sposterà i soldi del contribuente dai fannulloni alle mamme.