Il ministero del Lavoro celebra il Reddito di cittadinanza, ma ne certifica il fallimento

Mimmo Parisi è andato via, la propaganda dell'Anpal no. La surreale conferenza stampa del commissario scelto da Orlando evidenzia il flop delle politiche attive. Degli 1,8 milioni di beneficiari occupabili, solo un quarto viene contattato dai navigator; di questi, solo un terzo trova lavoro. Si tratta cioè dell’8,3 per cento dei percettori del Rdc occupabili. E solo lo 0,5 per cento ottiene lavori stabili

Si sperava che la stagione della mistificazione di governo sulle cifre del Reddito di cittadinanza fosse finita col siluramento di Mimmo Parisi. E invece tocca constatare come l’abitudine di piegare statistiche e percentuali alle esigenze della propaganda continui, dalle parti del ministero del Lavoro, anche ora che l’Anpal, l’Agenzia per le politiche attive, è stata sottratta al controllo del famigerato “papà dei navigator” voluto dal M5s e assegnata a un commissario straordinario, Raffaele Tangorra, scelto da Andrea Orlando. E così, un dossier che, secondo i parlamentari del M5s ha avuto il merito di “confutare la tesi per cui il Rdc non serve ad aiutare la ricerca del lavoro”, dimostra a ben vedere l’esatto opposto. E il fatto che il ministero del lavoro rivendichi come lusinghieri questi risultati, appare quanto meno surreale. Eppure è proprio così: perché la ricerca, presentata alla stampa dallo stesso Tangorra due giorni fa, certifica come l’apporto dei Centri per l’impiego nel sostegno alla ricerca di un’occupazione sia di fatto inconsistente (nonché difficilmente quantificabile), ribadisce come meno del 10 per cento dei beneficiari del Rdc che potrebbero trovare un lavoro lo trova effettivamente tramite i canali previsti dallo strumento, e conferma come sia “evidente la marcata difficoltà di uscita dalla condizione di povertà che ne ha determinato l’ingresso in misura”. Insomma il ministero del Lavoro incenerisce il Rdc, ma col piglio di chi vuole celebrarlo.