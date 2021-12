Il gran segnale dei mutui ai giovani

Al 13 dicembre 46.167 domande di mutuo per la prima casa sono state presentate da under 36 anni: il 66 per cento del totale di richieste per le prime abitazioni coperte dalla Consap, l’azienda del Mef che assicura finanziamenti agevolati. La garanzia statale sui mutui per giovani è stata ampliata dal 50 all’80 per cento con il decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021, che ha anche cancellato le imposte di registro e ipotecarie. Fra tanti bonus più o meno utili e popolari questo ha avuto un successo oltre le attese: numericamente la percentuale di giovani adulti che l’hanno sfruttato supera il 57 per cento sul totale dei mutui erogati sia nel 2020 sia nel 2019, e ha fatto salire le cifre assolute di tutti i finanziamenti per la prima casa da 59.700 di due anni fa a circa 70 mila nell’anno che sta per finire, passando per il calo a 44.700 nel 2020.

