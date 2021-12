Potessi sorridere come Piergiorgio Odifreddi

Odifreddi ha appena pubblicato “Sorella scimmia, fratello verme”: pare il titolo di un film comico di serie C ma non importa, contano i numeri, i tantissimi che la pensano come lui e lo considerano un autore serio

Possa imparare a sorridere sempre come Piergiorgio Odifreddi. In video non lo avevo mai visto, l’altra sera siccome mi trovavo via Skype in televisione non ho potuto non notarlo, sulla destra dello sfondo di “Porta a porta” c’ero io, tetro come mio solito, sulla sinistra c’era lui, tutto contento, e l’ho invidiato, non ho nessun problema ad ammetterlo. Perché il noto divulgatore appartiene alla maggioranza trionfante e tronfia, mentre io alla minoranza (ultraminoranza) sconfitta e mesta. Quanto meno in Occidente. Odifreddi ha appena pubblicato “Sorella scimmia, fratello verme” che a me pare il titolo di un film comico di serie C ma io non conto, contano i numeri, contano i tantissimi che la pensano come lui e lo considerano un autore serio. Non solo quasi tutti gli scienziati, non solo quasi tutti i laureati, ormai anche quasi tutti i cattolici (ovviamente tutti i gesuiti) sono convinti di discendere dagli scimmioni. Io sono invece fra gli sparuti che credono nel libro della Genesi l-e-t-t-e-r-a-l-m-e-n-t-e. Pertanto posso stare in società solo in quota pittoresco e comunque Enrico Mentana, quello che se non sei un conformista sei un terrapiattista, non mi inviterebbe mai. Possa imparare a sorridere sempre come Piergiorgio Odifreddi (ma come fa? Pensa al nonno lombrico?).