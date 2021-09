Più preti per tutti (gli scaldaletto, non i sacerdoti)

Si chiamano così gli aggeggi per mettere lo scaldino con le braci. Chissà se gli ambientalisti avranno il coraggio di consigliarli e rilanciarli, quando le bollette aumenteranno del 40 per cento il prossimo inverno

Più preti per tutti. Non nel senso di sacerdoti cattolici, obsoleti dopo essersi arresi alla religione ambientalista al potere. Preti nel senso di scaldaletto, gli aggeggi di legno al cui interno si colloca lo scaldino con le braci. L’altroieri in Umbria ne ho visti un paio e non erano due oggetti di antiquariato come può credere chi risiede in città e legge Wikipedia che ne scrive al passato (“Oggi è stato completamente soppiantato da scaldaletto elettrici”). Due preti utilizzati da un eccellente pittore e dalla sua famiglia in una vecchia casa di campagna: “Sono perfetti per eliminare l’umidità”. Trovino il coraggio di rilanciarli e consigliarli a tutte le famiglie italiane, gli ambientalisti grazie ai quali il prossimo inverno le bollette aumenteranno del 40 per cento: altro che scaldaletto elettrici! Il governo approvi senza indugi un bonus preti.