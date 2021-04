Ragionano peggio di come vestono. La tunica di Gesù era più elitaria e costosa di un abito di Savile Row

Dio mi liberi dai cattopauperisti, quelli che scrivono contro Filippo di Edimburgo e contro di me che del gran principe sono uno strenuo laudatore. “Sedicente cattolico tradizionale” mi hanno definito. Un cattolico non sedicente, dicono, non può ammirare un libertino, un fedifrago, un malthusiano, l’esponente di una monarchia massonica, un elegante solo in quanto ricco e sfaccendato. I cattopauperisti ragionano peggio di come vestono, dunque non perderò tempo a confutarli punto per punto. Nel giorno dei suoi funerali cristiani mi limito ad affidare Filippo a chi vestiva ancor meglio di lui, con una tunica inconsutile, senza cuciture, che i soldati romani si contesero perché più elitaria e costosa di un abito tre pezzi di Savile Row.

