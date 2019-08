Agosto è il mese dei ripensamenti

Porco agosto. Guido Barilla disse che non avrebbe mai fatto pubblicità con coppie omosessuali e poi, per evitare la vendetta uranista, dovette umiliarsi, cospargersi il capo di cenere e mettersi a finanziare la relativa lobby. Ed Razek di Victoria’s Secret disse che non avrebbe mai usato modelle trans ed ecco che la nuova modella dell’eccitante marca di intimo è il trans Valentina Sampaio.

In questo agosto, il più porco dei mesi, prego pertanto di riuscire a non sbilanciarmi. “Mai dire mai” è il più saggio dei motti, vuoi perché la carne è debole, vuoi perché Sodoma è fortissima, permalosissima, intollerantissima.

Non dirò che il mio ideale erotico sono le cubiste del Papeete. Non dirò che assoldare un trans come modella significa prendere a modello l’Impero romano sull’orlo del tracollo (do you remember Eliogabalo?). Non lo dirò, lo scriverò soltanto, confidando nel crescente analfabetismo funzionale dei miei decadenti connazionali.