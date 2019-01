Il generale Costa torni in caserma

Il generale Sergio Costa, ministro dell’Ambiente, dà del medievale a chi vuole estrarre petrolio nei mari italiani. A parte il brivido argentino (davvero i generali sono andati al governo? Stiamo forse per invadere le Falkland?), mi ha colpito l’insensatezza di un’accusa che si può tranquillamente ribaltare sull’accusatore. Come insegna Pascal Bruckner, è proprio l’ambientalismo a ispirarsi allo gnosticismo e ai messianismi medievali. Nel Medioevo al posto dei suv c’erano i somari, oltre a vari movimenti religiosi ereticamente convinti che la povertà materiale (anche imposta) fosse indispensabile alla salvezza spirituale. Capisco che un governo pauperista-paternalista preferisca promettere elemosine (alias reddito di cittadinanza) a chi fatica a pagare le bollette, anziché ridurre queste ultime con un aumento dell’estrazione petrolifera. Ma i generali tornino in caserma, o almeno studino la storia.