Il ministro Bonisoli intende impedire a me e a Philippe Daverio di fare i custodi nei musei: “I prossimi custodi museali li voglio tutti laureati”. Pazienza, continueremo a curare mostre e a scrivere di musei dove magari troveremo come custode Alessandro Di Battista (lui i titoli ce li ha, è laureato al Dams). Secondo Roberto Calasso (“L’innominabile attuale”, pagina 47) chi non rinuncia a pensare non può più essere ospitato all’università, dunque, i giovani prendano nota, per diventare custode museale bisognerà rinunciare a pensare. Forse pure per diventare ministro.