Che fine ha fatto la patriottica pubblicità Tirrenia?

Che fine ha fatto la pubblicità Tirrenia, quella che da settimane mi deliziava dalle pagine di molti giornali? Proprio vero che alle cose pensi di più quando le perdi (“assenza, più acuta presenza” scriveva Attilio Bertolucci). Il titolo degli annunci firmati Moby-Tirrenia-Toremar manifestava un notevole coraggio: “Il nostro personale? E’ tutto italiano!”. Sotto la scritta c’era la foto di un marittimo o di una marittima: una bella faccia mediamente campana, se non sorrentina. Non avendo impegni in Sardegna, Sicilia, Corsica, Elba, Tremiti, Malta purtroppo non sono potuto salire sulle navi del patriottico armatore ma sono salito sulle sue pagine pubblicitarie alla volta del paese monoculturale dei miei sogni, offrendo una pausa alla mia amigdala stressata dagli attraversamenti del piazzale africanizzato della stazione di Parma. Sia lodato Vincenzo Onorato.