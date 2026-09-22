L'attacco di Meloni: "Mattarella da ministro dell'Istruzione redigeva circolari sul tetto agli stranieri in classe"
La premier da Bruno Vespa. Sul deficit al 3,1 per cento: "Sono dispiaciuta". Riguardo alla lettera di Schlein: "Valuterò le proposte, lei è interlocutrice naturale. Conte? Sto ancora ripagando il superbonus". E Vannacci: "Rilancia propaganda russa contro di me, chiarisca". Mentre sulla legge elettorale: "Se non c'è fiducia ne prendo atto"
Dagli affitti alle aule: le risposte del Pd al tetto agli studenti stranieri. Biffoni: "Meloni venga a Prato"
Affitti e politiche abitative incidono anche sulla composizione delle classi. Per affrontare le difficoltà di integrazione servono più insegnanti di italiano, mediatori e classi meno numerose. Parlano il sindaco della città toscana e Irene Manzi, responsabile Scuola del Pd
La premier: "Divieto velo islamico è norma di buonsenso"
Meloni Insciallah. Sicurezza e islam pure nel programma di FdI. Ma Mattarella la frena: “No a ghetti e barriere a scuola”
La premier vuole accelerare con il tetto agli studenti stranieri e il divieto di burka, ma dal Quirinale arriva un monito contrario. FdI riproporrà il suo ddl (simile a quello della Lega). Si studiano interventi anche su sicurezza e legittima difesa. La strategia dell'indifferenza verso Vannacci
Meloni sul deficit: "Sono chiaramente dispiaciuta"
L'Istat conferma: deficit 2025 al 3,1 per cento. L'Italia resta in procedura d'infrazione
L'istituto nazionale di statistica ha certificato la stima di aprile. Giorgetti: "Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati". Mentre per Salvini è "surreale dipendere da logiche dello 'zero virgola'". Il debito è pari al 136,7 per cento del Pil, in aumento dal 134,2 per cento del 2024
Meloni: "Nella lettera di Schlein proposte sensate. Lei mia interlocutrice naturale. Conte? Stiamo ancora pagando i debiti
La mossa di Schlein: una lettera a Meloni su clima ed energia
La segretaria del Pd scrive alla premier per aprire un dialogo su come utilizzare i 14 miliardi di flessibilità concordata con l'Unione europea. La proposta del Pd è un piano in cinque interventi: pompe di calore, riduzione del consumo di gas, trasporti pubblici, accumuli e colonnine di ricarica
Bonelli avverte il Pd: “No armi a Kyiv, l'accordo non è scontato. Avs non sarà vittima della morsa tra Conte e Schlein"
Il leader di Alleanza verdi sinistra manda messaggi al campo largo: "Il 18 ottobre presentiamo le nostre proposte". E apre al terzo nome: "No alle primarie. Il programma? Noi ci siamo, serve accelerare. I leader di Pd e M5s ci dicano quando vogliono sedersi al tavolo. Schlein? Sbagliata la lettera a Meloni"
"Le elezioni? Dicono voto anticipato per levarci dalle scatole", dice la premier. Sulla legge elettorale: "Se non ci sarà la fiducia ne prendiamo atto"
Meloni su Vannacci: "Rilancia propaganda russa contro di me: chiarisca"
Vannacci: “Le donne meglio senza gonna. Voglio incontrare Vance. Contatti con il M5S. Dialogo con tutti”
Il leader di Futuro nazionale: “Mi danno del sionista e del servo di Israele, si mettano d’accordo. Offendere un ebreo non è più grave che offendere un cattolico, un buddista e un islamico". E a Meloni consiglia di votare ad aprile
La premier sulla prossima manovra: "Al lavoro per confermar la detassazione degli aumenti contrattuali"
La "proroghite" di Meloni. Altro taglio fotocopia delle accise ma nessun accordo sul dopo. FI contro Giorgetti
In Consiglio dei ministri approvata un'altra proroga (la quindicesima) al taglio delle accise: "Ma non basta", ammette la premier. Norma per velocizzare l'estrazione di idrocarburi in Italia. Le ansie di Confindustria per i tempi lunghi (e per le mire di voto anticipato)