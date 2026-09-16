Meloni e l’ipotesi di restare al 3,1 per cento di deficit. No allo scostamento

Raccontano che Salvini, per primo, ogni volta che incontra Meloni, salvo quando è impegnato con l’ambasciatore russo, a Milano, suggerisca lo scostamento di bilancio. Invita Meloni a infischiarsene dell’Europa, delle sue regole, perché “alla fine è l’ultimo anno di governo, vogliamo vincere o no?”. Meloni lo guarda allora con tenerezza, come a volergli spiegare, “hai compreso perché siamo diversi?”. Quando è cominciata a circolare la buona notizia che l’Istat avrebbe premiato i conti in ordine, e che il rapporto deficit/pil, in anticipo su quanto previsto, si sarebbe attestato sotto il tre per cento (al momento è del 3.01 %) dalle parti di Lega e Forza Italia i parlamentari hanno cominciato a parlare di manovra da cinquanta miliardi, di alzare le pensioni. Dice Marco Osnato, il Quintino Sella di FdI, il presidente della commissione Finanze, che “se fossimo sotto il tre per cento, cambia poco. Significherebbe solo l’uscita in anticipo dalla procedura d’infrazione. Voglio essere fiducioso. Ricordiamo sempre come i vecchi governi hanno lasciato le finanze”. Il Reddito di cittadinanza che Conte rilancia, il bilancio appesantito dal Superbonus è quel “vincolo della vergogna” che, scriverebbe Carlo Ginzburg, è un “legame più forte dell’amore”. L’uscita dalla procedura è prevista, secondo le previsioni ufficiali del Mef, nel 2027. Giorgetti, a Cernobbio, ha dichiarato “di non farne una malattia” non uscire dalla procedura. Il paradosso sarebbe consegnare un paese risanato a un governo di sinistra. Meloni, e le capita, con maggiore frequenza, dice allora, “La credibilità non torna …”. Una fonte degna di fede ricorda il pomeriggio sciagurato, di questa estate, quello in cui Edmondo Cirielli, il viceministro degli Esteri, di FdI ha osato aprire a Vannacci, all’alleanza. A Cirielli arrivò una chiamata di Meloni, una di quelle che fanno arrossire una volta e per sempre. In FdI dopo quella telefonata è stato chiaro che di Vannacci non bisognava mai più parlarne e neppure immaginare una convergenza.