La mossa di Schlein: una lettera a Meloni su clima ed energia

Elly Schlein chiede al governo un confronto su clima ed energia e con una lettera a Giorgia Meloni articola un piano in cinque punti da finanziare con i 14 miliardi di euro in deroga ai vincoli di bilancio europei, concordati con Bruxelles. "È un'opportunità importante per mettere in campo risposte strutturali che abbassino il costo dell'energia", scrive la segretaria del Partito democratico in una lettera pubblicata da Repubblica.

Due miliardi servirebbero invece a incentivare la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore elettriche, mentre altri tre sarebbero destinati alla riqualificazione energetica delle case popolari. C’è poi il capitolo trasporti, con tre miliardi per nuove metropolitane, tram e autobus elettrici, e quello delle reti elettriche, a cui andrebbero gli ultimi due miliardi per potenziare le infrastrutture, sviluppare sistemi di accumulo e installare colonnine di ricarica. La segretaria dem chiede infine di rivedere la tassazione sull’elettricità, oggi più alta di quella sul gas, e si dice disponibile ad aprire un confronto con Palazzo Chigi.