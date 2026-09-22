Né la destra né la sinistra hanno idea di cosa accada nelle scuole

Meloni a Fenix: "Vieteremo il burka e il niqab nelle classi". E attacca Schlein e Conte

Tanto più all’alba dell’anno scolastico che porterà alle politiche, le dichiarazioni di Giorgia Meloni vanno dunque ridimensionate entro questa cornice, che le mostra per ciò che sono: ad esempio, la ventilata proibizione di hijab e niqab non ha alcun senso didattico, ma trova giustificazione nel fatto che l’immaginario del bacino elettorale di Vannacci è popolato dall’incubo di nipotini italianissimi costretti a vergare le prime stanghette circondati da jihadisti in erba. Idem il tetto agli stranieri: non solo c’è già una normativa, ma l’effettiva media nazionale si attesterebbe poco sopra il 10 per cento . Molto più rilevante è invece il sottotesto della proposta, questo sì didatticamente interessante.

E’ evidente che un rigido tetto al numero degli stranieri – se con essi intendiamo i nuovi arrivati non italofoni, e non un ragazzo che è figlio di polacchi ma è nato a Cerignola o una ragazza senegalese che ha già frequentato con risultati soddisfacenti le elementari e le medie – implicherebbe una redistribuzione delle classi, creando gruppi più piccoli al cui interno inserire minuscoli sottogruppi di alunni stranieri, oppure corsi differenziati per soli stranieri che necessitino di attenzioni speciali per rimettersi in pari. Messa così, sarebbe una proposta talmente progressista da apparire rivoluzionaria, comportando altresì la necessità di nuove assunzioni fra i docenti, la costruzione di nuove aule e lo sfruttamento degli ambienti scolastici lungo l’intero arco della giornata. Forse sarebbe addirittura una politica di sinistra, ma agli elettori non interessa: a loro e alla presidente del Consiglio importava soltanto che il proclama suonasse di destra, tanto cosa accada davvero a scuola, una volta chiuso il portone, in realtà non lo sa nessuno.