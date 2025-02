Il tribunale dei ministri avvia l'indagine su Nordio per il caso Almasri

I giudici hanno chiesto al ministero gli atti relativi all'arresto, alla scarcerazione e al rimpatrio del generale libico. Il ministro accusato di omissione d'atti d'ufficio

Il tribunale dei ministri avvia l'indagine per omissione d'atti d'ufficio a carica del ministro della Giustizia Carlo Nordio per il caso che ha coinvolto Osama al Najem “Almasri”, il capo della polizia penitenziaria libica arrestato in Italia, poi scarcerato e rimpatriato. Secondo quanto riportano Il Corriere della Sera e Repubblica, sono stati acquisiti da via Arenula gli atti relativi all'arresto, alla scarcerazione e al rimpatrio in Libia con volo di stato del generale, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità.

Nordio è sotto indagine per una possibile omissione di atti d’ufficio, ipotesi formulata dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, che ha trasmesso al Tribunale dei ministri un esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti. Oltre a Nordio, sono stati denunciati anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per i reati di favoreggiamento e peculato.

Ora la Corte d'Appello e la Procura generale di Roma dovranno fornire al Tribunale dei ministri i provvedimenti relativi alla vicenda di Almasri e le comunicazioni con cui il procuratore aveva sollecitato Nordio a esprimersi sulla necessità di mantenere l’arresto. Secondo l’interpretazione dei magistrati romani, sarebbe mancata proprio un'esplicita approvazione ministeriale, permettendo così la scarcerazione e il rimpatrio di Almasri.

Spetterà ora al Tribunale dei ministri valutare se il comportamento di Nordio possa avere rilevanza penale. Entro la fine di aprile il caso dovrà essere archiviato o portato all'attenzione della Camera per chiedere l'autorizzazione a procedere.

Ieri intanto le opposizioni hanno fatto sapere di aver depositato una mozione di sfiducia contro Nordio.