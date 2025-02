Le opposizioni (tranne Azione) chiedono la sfiducia di Nordio per il caso Almasri

Pd, M5s, Avs, Italia Viva e Più Europa si compattano contro il Guardasigilli per la gestione dell'arresto e del rilascio del generale libico. Si sfila Calenda: "Non è possibile che l'unica via per fare opposizione sia passare da una mozione di sfiducia all'altra. Tutte completamente inutili"

Dopo Daniela Santanché, Carlo Nordio. L'opposizione prova a compattarsi contro il governo e annuncia una nuova mozione di sfiducia, questa volta contro il ministro della Giustizia in relazione alla vicenda che ha coinvolto Osama al Najem “Almasri”, il capo della polizia penitenziaria libica arrestato in Italia, poi scarcerato e rimpatriato.

Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Più Europa presenteranno dunque in Parlamento una mozione di sfiducia, come hanno comunicato gli stessi partiti con una nota congiunta che fa riferimento "alla gravissima vicenda della liberazione e del rimpatrio con volo di stato del torturatore libico Almasri". Per il suo ruolo nell'intricata vicenda, il ministro Nordio risulta già indagato insieme alla premier Giorgia Meloni, al ministro Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano.

Dal fronte delle opposizioni si sfida Azione: "Non è possibile che l'unica via per fare opposizione sia passare da una mozione di sfiducia all'altra", ha detto Carlo Calenda: "Ieri Santanché oggi Nordio. Tutte peraltro completamente inutili. Neanche una mozione individuale è passata negli ultimi trent'anni, l'ultima è quella a Mancuso nel '95. L'economia è ferma, l'energia è ai massimi, gli investimenti non ci sono e i dazi rischiano di dare il colpo di grazia ad aziende e lavoratori. Occupiamoci di questo. Abbiamo presentato un piano su investimenti ed energia. Chiediamo alle altre opposizioni di discuterlo e presentarlo. Fermate iniziative che sono solo controproducenti", ha concluso il leader di Azione.