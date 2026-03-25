Nordio:"Rammarico per la frase sul 'Csm paramafioso'. Ma non mi dimetto, ho la fiducia della premier"

A ogni interrogazione, però, Nordio si è mostrato sulla difensiva: "Avendo il sottosegretario già rassegnato le dimissioni, viene meno la materia del contendere e quanto ai chiarimenti che sono stati richiesti al medesimo si è dichiarato disposto a darli nelle sedi opportune", ha affermato sul caso Delmastro. Mentre per quanto Bartolozzi, il ministro ha detto che le sue dimissioni sono state "spontanee e inattese", ma tali da non far cambiare nulla nella compagine ministeriale. La ex capo di Gabinetto, ha proseguito, "ha sempre, secondo il mio giudizio, incessantemente svolto le sue funzioni con dignità ed onore e il suo gesto spontaneo dimostra un grande senso di responsabilità e confido che cessino definitivamente le strumentali polemiche che hanno investito la sua persona e tutto il ministero", ha detto Nordio, che l'ha ringraziata "per lo straordinario impegno profuso in questi tre anni e mezzo". Per poi aggiungere che "provvederemo quanto prima alla sua sostituzione, tenendo conto che l'obiettivo è l'efficienza del ministero e l'attuazione del programma governativo".