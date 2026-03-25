Bartolozzi si dimette dopo aver mandato Nordio allo sbaraglio e aver sconquassato il ministero

A Giusi Bartolozzi gli storici attribuiranno la frase scritta sulla lapide della riforma della giustizia, tanto voluta da Nordio e attesa dal centrodestra. Quella “magistratura è un plotone d’esecuzione”, gridata durante un dibattito in una tv locale siciliana a pochi giorni dal referendum. La rappresentazione plastica della strategia, se così si può definire, elaborata da Bartolozzi per affrontare la campagna elettorale sul piano della comunicazione: l’opposizione frontale alle toghe. Proprio lei che è magistrata: è stata giudice civile a Gela, a Palermo e poi alla corte d’appello di Roma, per poi essere eletta alla Camera nel 2018 con Forza Italia (partito che ha lasciato nel 2021). E’ stata Bartolozzi a suggerire al Guardasigilli Nordio di citare un’espressione usata in passato dal magistrato Nino Di Matteo per criticare le degenerazioni correntizie al Csm: “Meccanismo paramafioso”. Ma un conto è che lo dica un pm, qualche problema emerge se a dirlo è il ministro della Giustizia. E infatti a queste sparate ha fatto seguito un rafforzamento del fronte del No, stretto nella sua pur retorica difesa dell’indipendenza della magistratura e della Costituzione.